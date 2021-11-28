Большинство стран ОДКБ поддерживает Азербайджан несмотря на наличие в этой организации Армении

Политика 28 ноября 2021 21:24 (UTC+04:00)
Большинство стран ОДКБ поддерживает Азербайджан несмотря на наличие в этой организации Армении

БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде сегодня прошел 15-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) с успешным участием Азербайджана. По итогам саммита была принята Ашхабадская декларация, в которой поздравляют Азербайджан с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности. В частности, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также поздравили нашу страну с исторической победой.

Как сказал Trend в воскресенье директор Института политических исследований Сергей Марков, это, безусловно, является дипломатической победой Азербайджана.

"Здесь сыграла роль личность Президента Ильхама Алиева, который является одним из выдающихся дипломатов современного мира. Это ожидаемая дипломатическая победа, результат всех лет деятельности руководства Азербайджана", - сказал он.

Марков подчеркнул, что в противостоянии с Арменией Азербайджан пользуется огромной поддержкой большинства стран, в том числе большинства стран на постсоветском пространстве и в ОДКБ, несмотря на то, что Армения является членом этой организации.

"Кроме Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана надо назвать еще и Беларусь, которая тоже активно поддерживает Азербайджан, даже конкретно оружием. Есть несколько причин, почему существует такая огромная поддержка. Во-первых, все члены ООН знают, что есть резолюции Совета безопасности ООН, которые неоднократно подчеркивали, что Карабах - это Азербайджан, и оккупация должна быть прекращена. Кроме того, все знают, что Азербайджан занимает справедливую позицию. Эти территории всегда были азербайджанскими. Все знают, какими варварскими методами Армения оккупировала земли Азербайджана. Доказательством тому является геноцид в Ходжалы, массовые этнические чистки. Все это подталкивало различные страны поддерживать именно Азербайджан. Во многих государствах достаточно критически относятся к Армении. Еще в советские времена, как и сейчас, Азербайджан всегда был многонациональной, многоконфессиональной страной. А Армения всегда была и остается мононациональной, ультранационалистической страной", - заключил Марков.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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