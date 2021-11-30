Реализация коридора Север-Юг активизировала азербайджано-иранские отношения - АНАЛИТИКА

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в Ашхабаде (Туркменистан) состоялся XV саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в рамках которого были проведены встречи глав государств с Президентом Ильхамом Алиевым и обсуждалось двустороннее сотрудничество.

Одна из важных встреч, которая прошла в искренней обстановке, состоялась между Президентами Азербайджана и Ирана. Подписанное "Соглашение, определяющее условия транзита природного газа через территорию Исламской Республики Иран" имеет важное значение. Также было достигнуто взаимопонимание по углублению двусторонних связей по всем направлениям, совместному использованию Зангезурского коридора и другим вопросам.

Советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов сказал Trend, что саммит ОЭС, проведенный в Ашхабаде с участием 10 стран, имеет важное значение.

"В рамках саммита были проведены встречи Президента Азербайджана с лидерами Пакистана, Туркменистана, Ирана и Турции, предметом обсуждений стало дальнейшее развитие двусторонних отношений", - сказал политолог.

По его словам, следует особо остановиться на встрече между Президентами Азербайджана и Ирана.

"Главы двух государств заявили о дальнейшем развитии отношений между странами. Был подписан важный документ, который предусматривает, что Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Президент Ильхам Алиев назвал документ историческим. Азербайджан еще раз доказал, что играет важную и центральную роль в транспортных коридорах Север-Юг и Запад-Юг по поставке как нефти и газа, так и неэнергетических товаров. Поставка туркменского газа в Иран и Азербайджан сыграет важную роль в решении политико-экономических вопросов между странами, будет способствовать дальнейшей диверсификации транспортного коридора Север-Юг", - заявил Заур Мамедов.

Политолог также сказал, что не менее важны мнения членов ОЭС по совместному использованию Зангезурского коридора.

"В своем выступлении лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость Зангезурского коридора, который наладит прямое автомобильное сообщение между нашей страной и регионом", - заключил Мамедов.

Глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде сказал Trend, что азербайджано-иранские отношения многосторонни, в них присутствует и политико-экономический диалог, и диалог в религиозной сфере.

"События показывают, что интересы Ирана проходят через сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах. В последнее время между странами растет товарооборот, в то же время совместная реализация транзитных проектов дает определенные преимущества для обеих сторон. Реализация коридора Север-Юг заметно активизировала двусторонние отношения за последние два месяца", - отметил он.

По словам политолога, скорейшее открытие Зангезурского коридора повысит эффективность и расширит возможности коридора Север-Юг.

"Иран заинтересован в эффективной работе этого коридора, в том, чтобы соединяющие Азербайджан и регион коридоры функционировали. В последнее время Иран старается развивать дорожную инфраструктуру в приграничных регионах с Азербайджаном", - заявил Велизаде.

Политолог считает, что Армения является не столь важным партнером для Ирана.

"Иран строит тесные отношения с Азербайджаном не только в ОЭС, но и на платформе прикаспийских государств. Отношения между Ираном и Азербайджаном существуют и в формате исламского сотрудничества. Не следует забывать, что 90% границы Ирана с Южным Кавказом приходится на Азербайджан, только менее 10% - на Армению", - сказал Ильгар Велизаде.

Комментируя тему иранским СМИ, член комитета энергетики парламента Ирана Хади Бейгинежад сказал, что трехсторонний договор между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном по свопу туркменского газа будет способствовать укреплению дружественных отношений между Ираном и соседними государствами.

По словам Бейгинежада, договор о свопе газа позволит Ирану выйти из тупика энергетической дипломатии с соседними странами.

"В то же время договор по свопу туркменского газа в Азербайджан показывает наличие сильной воли в министерстве нефти Ирана для продолжения дипломатии в экономическом и энергетическом секторах", - заключил член комитета.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)