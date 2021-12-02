Израиль чрезвычайно ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Израилем налажено стратегическое партнерство, которое чрезвычайно ценит израильская сторона.

Об этом сказал в четверг посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Trend.

По его словам, связи Азербайджана и Израиля гораздо древнее их дипломатических отношений.

Еврейская община в Азербайджане является одной из самых больших в мире. Азербайджанская община в Израиле также достаточно большая, отметил посол.

"Наша цель - укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном посредством встреч на высоком уровне", - сказал Дик.