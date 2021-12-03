Мировое сообщество должно оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 2 декабря встретился с главой МИД Нидерландов Беном Кнапеном в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами и вопросам региональной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов рассказал коллеге о постконфликтной ситуации, а также о развитии в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехстороннего заявления, открытием коммуникаций, отметил важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права, начала переговоров по делимитации границ.

Он подчеркнул, что Азербайджан - сторонник решения вопросов, касающихся налаживания двусторонних отношений с Арменией, путем диалога.

Глава МИД Азербайджана отметил важность поддержки мировым сообществом усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

(Перевод: Кямаля Сеидова)