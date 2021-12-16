Азербайджан и Великобритания подписали документ в сфере разминирования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджана и британская НПО MAG (Mines Advisory Group) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

«Согласно плану, совместно подготовленному в рамках документа, британская организация проведет специальные тренинги по подготовке новых супервайзеров Агентства по разминированию Азербайджана. Запланировано и оказание консультационных услуг по вопросам разминирования. Реализация проекта в стране будет осуществляться за счет финансовых средств США и Канады. Согласно меморандуму, ожидается оказание поддержки и в проведении теоретических и практических тренингов для основного контролирующего состава Агентства, по процессу мониторинга и оценивания. Сотрудничество между Агентством по разминированию и MAG также окажет поддержку делу донесения до международных общин информации о масштабе минной проблемы в Азербайджане», - говорится в сообщении Агентства.

Отметим, что НПО MAG работает в 29 странах в направлениях гуманитарного разминирования, создания безопасной среды, связей с общинами, пострадавшими от конфликтов.

Напомним, что в начале 2000 года между Агентством по разминированию Азербайджана и MAG осуществлялось сотрудничество по оказанию технической поддержки процессу разминирования.

(Перевод: Кямаля Сеидова)