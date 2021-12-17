Зангезурский коридор укрепит турецко-азербайджанские отношения - газета "Yeni Şafak"

БАКУ /Trend/ - Строительство и ввод в эксплуатацию железной дороги между Азербайджаном и Нахчываном, согласованной во время встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, еще больше укрепит турецко-азербайджанские отношения.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в газете "Yeni Şafak".

В статье упоминается, что в ходе встречи лидеры двух стран договорились о строительстве железной и автомобильной дорог, которые будут проходить через Зангезурский коридор.

Авторы статьи подчеркивают, что Зангезурский коридор свяжет Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан и Армению с Турцией и будет обладать социально-экномическими, геополитическими и геостратегическими особенностями. Коридор также расширит железнодорожную сеть между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией, что положительно скажется на региональной торговле.

"С вводом в эксплуатацию этого коридора увеличатся грузоперевозки по суше и железной дороге Среднего коридора между Азией и Европой, что внесет вклад в расширение торговли между Востоком от Западом - от Пекина до Лондона", - подчеркивается в статье.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)