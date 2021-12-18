Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend

Политика 18 декабря 2021 09:56 (UTC+04:00)
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - Одной из главных проблем в сфере медиа сегодня является информационное загрязнение, с которым необходимо бороться, сказал глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу.

По его словам, загрязнение информационных ресурсов неполной, противоречивой или не соответствующей действительности информацией - распространенное в мире явление.

«Насколько серьезной угрозой является информационное загрязнение, мы увидели в прошлом году во время 44-дневной Отечественной войны», - сказал Хафизоглу.

Глава дирекции отметил, что журналистика в Азербайджане должна стать еще более профессиональной.

«К сожалению, сегодня понятие «журналистика» полностью искажено. Считаю, что законопроект «О медиа» придаст серьезный импульс процессу профессионализации азербайджанской журналистики», - сказал Хафизоглу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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