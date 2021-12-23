Азербайджан может отменить визовый режим с Катаром

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено отменить визовый режим с Катаром для обладателей общегражданских паспортов.

Как сообщает в четверг Trend, это предусматривает законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визового требования обладателей общегражданских паспортов.

Документ был обсужден на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) 22 декабря и рекомендован к рассмотрению парламентом на пленарном заседании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)