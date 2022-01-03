Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин.
Как передает Trend, об этом говорится в публикации, размещенной в понедельник на странице в Twitter представительства Азербайджана при ООН.
"Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин и продолжит свою ведущую роль в качестве председателя Движения неприсоединения в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для каждого человека в любой части мира", - говорится в публикации.
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