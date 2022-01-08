В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий на 2022 учебный год по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану, в рамках просветительских мероприятий, проводимых в нашей стране в сфере борьбы с наркоманией, предусмотрена организация семинаров и встреч в воинских частях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях.

На мероприятиях будет представлена подробная информация о работе, проводимой по предотвращению пристрастия молодежи к этим пагубным привычкам, мерах по борьбе с наркоманией в азербайджанской армии, разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, этапах формирования наркозависимости, трагических последствиях, обусловленных употреблением наркотиков.

На семинарах и встречах будут даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.