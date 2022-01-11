Организация тюркских государств должна укреплять связи - Администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств должна еще больше укреплять свои связи.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Администрации президента Турции.

"Укрепление связей Организации тюркских государств в первую очередь служит интересам народов ее стран - участниц. Кроме того, в будущем предусматривается активизировать сотрудничество между странами - участницами Организации тюркских государств в разных сферах", - сказали в администрации.

Отметим, что по предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в организации.

Участники заседания, которое будет организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)