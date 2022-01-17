Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В целях поддержания высокого уровня боеспособности азербайджанских войск, дислоцированных в освобожденных Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также обеспечения бесперебойного снабжения частей инженерные подразделения азербайджанской армии ведут работы по поддержанию дорог в рабочем состоянии, очистке их от снега, строительству новых путей снабжения к позициям наших частей, расположенных в горной и труднодоступной местности, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
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