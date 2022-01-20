Президент Ильхам Алиев принял советника Кабинета Президента Франции и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял советника Кабинета Президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю принятия Францией функций председательства в Европейском Союзе. Он выразил надежду на то, что председательство Франции в Европейском Союзе будет успешным и плодотворным. Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе 15 декабря прошлого года. Президент Ильхам Алиев высоко оценил встречу в таком формате с участием представителей Франции и Европейского Союза, подчеркнув, что это создает позитивные возможности для развития обсужденной в Брюсселе мирной повестки дня.

Советник Кабинета Президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон поблагодарила Президента Ильхама Алиева за прием делегации 20 Января – в День скорби для азербайджанского народа. Она отметила, что совершает этот визит вместе с представителями Франции в качестве председателя Европейского Союза и Евросоюза. Изабель Дюмон подчеркнула, что целью визита является проведение обсуждений в продолжение позитивных встреч, состоявшихся в Брюсселе 15 декабря.

Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар подчеркнул важность встреч, состоявшихся в Брюсселе в рамках VI саммита "Восточного партнерства" Европейского Союза, отметил большое значение визита в регион с точки зрения обсуждения важных вопросов.

На встрече состоялся обмен мнениями по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.