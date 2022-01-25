Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Изменения в закон, предусматривающие повышение суммы штрафов за нарушение правил стоянки и парковки рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с усовершенствованием организации стоянок, платных парковок, а также повышением штрафов за нарушения в данной сфере. После обсуждений соответствующие законопроекты были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании парламента в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)