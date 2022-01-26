Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных от оккупации территорий.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступивший с докладом на открытых дебатах, состоявшихся 25 января в штаб-квартире ООН в рамках заседания Совета безопасности ООН на тему "Военные операции в городах: защита гражданских лиц в городских условиях".

По его словам, за прошедшие годы в мире была разработана прочная основа юридически обязательных норм, регулирующих проведение военных операций. Международная судебная практика способствовала укреплению международного права, наказанию виновных в преступлениях, предотвращению повторения таких преступлений, обеспечению верховенства права, восстановлению мира. Постпред добавил, что, наряду с этим, все еще остаются серьезные проблемы, и, как отмечается в докладе генсека ООН о защите гражданского населения, вооруженные конфликты по-прежнему приводят к большим потерям среди гражданского населения, ранению, психологическим травмам, сексуальному насилию, пыткам, исчезновению людей, а также повреждению и разрушению домов, школ, больниц.

Яшар Алиев подчеркнул, что Азербайджан решительно осуждает нарушения международного гуманитарного права. Вооруженные конфликты в городских районах наносят серьезный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. В начале 1990-х годов Азербайджан серьезно пострадал от разрушительных последствий армянской агрессии.

Он добавил, что гражданские лица и различные населенные пункты в Азербайджане неоднократно подвергались нападениям на протяжении всего периода войны. В самых тяжелых случаях нарушений имела место гибель сотен мирных жителей в течение нескольких часов. Постпред отметил, что в феврале исполняется тридцать лет со дня геноцида, совершенного против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы. В результате нападения армян на Ходжалы и захвата города сотни мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, были жестоко убиты или тяжело ранены, взяты в заложники и подвергнуты пыткам, а город был разрушен.

Постпред Азербайджана отметил, что в результате 44-дневной войны конфликт был разрешен. Азербайджан уделяет особое внимание вопросам восстановления освобожденных территорий, безопасного возвращения вынужденных переселенцев.

Он подчеркнул, что после окончания войны сотни мирных жителей Азербайджана погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Армения не предоставила точную информацию о сотнях тысяч установленных ею мин на территории Азербайджана. Лица, которые отдавали приказы о нанесении военных ударов по городам, поселкам и селам Азербайджана в период конфликта, до сих пор остаются безнаказанными. Напротив, многие из них прославляются в Армении как "национальные герои".

По словам дипломата, в ходе обсуждений на заседании Совета безопасности следует руководствоваться вопросами, изложенными в концептуальном письме № S/2022/23, в том числе о более эффективном использовании средств, находящихся в распоряжении Совета безопасности для предотвращения проблем, с которыми сталкиваются граждане во время военных действий в городских районах, и о соблюдении международного гуманитарного права. Остающиеся без наказания правонарушения часто способствуют повторению конфликтов и совершению новых преступлений.

Яшар Алиев добавил, что Совет безопасности должен уделять защите гражданских лиц особое внимание, требуя, чтобы все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

(Перевод: Нубар Кулузаде)