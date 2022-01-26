Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН

Политика 26 января 2022 16:54 (UTC+04:00)
Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных от оккупации территорий.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступивший с докладом на открытых дебатах, состоявшихся 25 января в штаб-квартире ООН в рамках заседания Совета безопасности ООН на тему "Военные операции в городах: защита гражданских лиц в городских условиях".

По его словам, за прошедшие годы в мире была разработана прочная основа юридически обязательных норм, регулирующих проведение военных операций. Международная судебная практика способствовала укреплению международного права, наказанию виновных в преступлениях, предотвращению повторения таких преступлений, обеспечению верховенства права, восстановлению мира. Постпред добавил, что, наряду с этим, все еще остаются серьезные проблемы, и, как отмечается в докладе генсека ООН о защите гражданского населения, вооруженные конфликты по-прежнему приводят к большим потерям среди гражданского населения, ранению, психологическим травмам, сексуальному насилию, пыткам, исчезновению людей, а также повреждению и разрушению домов, школ, больниц.

Яшар Алиев подчеркнул, что Азербайджан решительно осуждает нарушения международного гуманитарного права. Вооруженные конфликты в городских районах наносят серьезный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. В начале 1990-х годов Азербайджан серьезно пострадал от разрушительных последствий армянской агрессии.

Он добавил, что гражданские лица и различные населенные пункты в Азербайджане неоднократно подвергались нападениям на протяжении всего периода войны. В самых тяжелых случаях нарушений имела место гибель сотен мирных жителей в течение нескольких часов. Постпред отметил, что в феврале исполняется тридцать лет со дня геноцида, совершенного против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы. В результате нападения армян на Ходжалы и захвата города сотни мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, были жестоко убиты или тяжело ранены, взяты в заложники и подвергнуты пыткам, а город был разрушен.

Постпред Азербайджана отметил, что в результате 44-дневной войны конфликт был разрешен. Азербайджан уделяет особое внимание вопросам восстановления освобожденных территорий, безопасного возвращения вынужденных переселенцев.

Он подчеркнул, что после окончания войны сотни мирных жителей Азербайджана погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Армения не предоставила точную информацию о сотнях тысяч установленных ею мин на территории Азербайджана. Лица, которые отдавали приказы о нанесении военных ударов по городам, поселкам и селам Азербайджана в период конфликта, до сих пор остаются безнаказанными. Напротив, многие из них прославляются в Армении как "национальные герои".

По словам дипломата, в ходе обсуждений на заседании Совета безопасности следует руководствоваться вопросами, изложенными в концептуальном письме № S/2022/23, в том числе о более эффективном использовании средств, находящихся в распоряжении Совета безопасности для предотвращения проблем, с которыми сталкиваются граждане во время военных действий в городских районах, и о соблюдении международного гуманитарного права. Остающиеся без наказания правонарушения часто способствуют повторению конфликтов и совершению новых преступлений.

Яшар Алиев добавил, что Совет безопасности должен уделять защите гражданских лиц особое внимание, требуя, чтобы все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Туркменские томаты лидируют по продажам на рынке Таджикистана
Туркменские томаты лидируют по продажам на рынке Таджикистана
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2021 год! Экономика 17:04
Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН Политика 16:54
В Баку приедет звезда сериала "Мафия не может править миром" Озан Акбаба (ВИДЕО) Интересное 16:48
Новый законопроект "О медиа" соответствует современным тенденциям - Ахмед Исмаилов Общество 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:39
В Азербайджане выявлено еще 3 192 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 259 человек Общество 16:38
Азербайджанский театр приостановил деятельность из-за коронавируса Социум 16:34
Пятая волна коронавируса в Израиле: Около 538 тысяч зараженных, почти 2300 госпитализированы Израиль 16:31
Пучина проблем и лабиринт препятствий турецкой звезды Пелин Карахан в Баку (ВИДЕО) Культура 16:29
Рихарда Зорге могут перезахоронить в России Россия 16:06
Кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B" нейтрален для его еврооблигаций - Газпромбанк Экономика 15:59
Азербайджанский оппозиционер осужден британским судом за домогательства Общество 15:50
Суд ЕС отменил миллиардный штраф для Intel Европа 15:48
Педагог бакинской школы наказан за неподобающее поведение учеников на уроке Общество 15:46
Айгюн Кязымова ушла в нирвану, или Как отмечает день рождения народная артистка (ВИДЕО) Звёздный мир 15:46
СИЗ в Грузии тесно сотрудничает с инвесторами из Азербайджана (Эксклюзив) Грузия 15:38
SOCAR Turkey о производстве Petkim новых продуктов Энергетика 15:36
Для дальнейшего укрепления иммунитета необходимо получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 - совместное заявление Общество 15:17
В Казахстане продолжат реализацию мер антиинфляционного реагирования Финансы 15:13
Уровень переработки на НПЗ STAR и Petkim значительно вырос Энергетика 15:11
МИД Азербайджана поздравил Индию с национальным праздником Политика 15:04
В Азербайджане сократилось кредитование сектора промышленности и производства Финансы 15:04
Доходы SOCAR Carbamide выросли в разы Энергетика 14:56
ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план Энергетика 14:50
Глава СИЗ Hualing в Грузии рассказал о наиболее важных проектах 2021 г. (Эксклюзив) Грузия 14:48
Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана в Иран (ФОТО) Политика 14:32
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 14:18
Интеграция автомобильного моста через реку Астарачай в МТК "Север-Юг" принесет выгоду всему региону - эксперт Транспорт 14:16
В Азербайджане предлагается передать полномочия по назначению священнослужителей органам ИВ Общество 13:47
Принимайте участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, воспользуйтесь шансом побороться за приз в $10 000! Общество 13:41
Космические мотивы иранской ядерной сделки Ядерная программа 13:28
Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять Кубок мира по прыжкам на батуте Общество 13:21
В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего Общество 13:09
Азербайджанский Rabita Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 13:06
Российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол Экономика 13:03
В Японии обнаружили, что омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа Другие страны 13:00
Выросло количество авиаперевозок между Россией и Азербайджаном – Бочарников Экономика 13:00
В центре Афин в доме произошел взрыв Европа 12:56
Москва разделяет подход и видение Президента Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы – Бочарников Политика 12:52
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование и химпродукцию Тендеры 12:49
Туркменский НПЗ продлил международный тендер Тендеры 12:47
Только скрипка - ансамбль Detaşe выступит с концертом в Баку Культура 12:44
Посол России о планируемых бизнес-миссиях в Азербайджан Экономика 12:41
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом Россия 12:38
В Туркменистане запущена единая торговая онлайн-платформа для предпринимателей Бизнес 12:32
Никол Пашинян заразился коронавирусом Армения 12:28
Посол России оценил работу ЛУКОЙЛ в Азербайджане Энергетика 12:27
Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом Другие страны 12:20
Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России Политика 12:20
Посол России прокомментировал возможность присоединения Азербайджана к ЕАЭС Политика 12:11
Руководство СИЗ в Грузии назвало сроки запланированного расширения территории (Эксклюзив) Грузия 12:06
Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц - посол России (ФОТО) Политика 12:04
Россия намерена наращивать экспорт угля Россия 12:03
Россия чрезвычайно высоко оценивает позицию Азербайджана по нормализации ситуации в регионе - посол Политика 12:02
В 2022 г. пройдет юбилейное заседание российско-азербайджанской межправкомиссии – Бочарников Политика 11:55
Кислородная терапия омолодит кожу и разгладит морщины Общество 11:51
Российские инвестиции в Азербайджан превысили $4 млрд – посол Экономика 11:42
Туркменистан готов увеличить поставки природного газа в Китай Энергетика 11:19
В Иране началась вакцинация от COVID-19 детей от 9 лет Общество 11:18
СП в Казахстане привлечет услуги по ремонту электродвигателей Тендеры 11:11
В Азербайджане вновь повышена закупочная цена хлопка Экономика 11:10
«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана (ФОТО) ИКТ 11:04
Назван срок проведения VII Бакинского международного гуманитарного форума в 2022 г. (Эксклюзив) Политика 11:04
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) Общество 11:01
В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 Грузия 10:58
Перебои в электроснабжении в Узбекистане повлияли на добычу газа Узбекистан 10:57
Казахстанская компания привлечет услуги по удалению опасных буровых отходов Тендеры 10:52
Названы регионы Азербайджана с самой высокой урожайностью хлопка Экономика 10:51
Власти Новой Зеландии приняли трехэтапный план борьбы с распространением омикрон-штамма Другие страны 10:38
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в крупномасштабных энергопроектах — GECF Энергетика 10:33
Обязательства коммерческих банков Грузии незначительно выросли за год Грузия 10:29
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:22
В Узбекистане возобновили работу нефте- и газоперерабатывающие заводы Узбекистан 10:21
Германия поддержит развитие частного сектора Азербайджана Экономика 10:16
В работе Netflix в США произошел сбой США 10:12
Южная Корея ввела новую систему реагирования на коронавирус Другие страны 10:09
Рамин Байрамлы назначен на новую должность? Общество 10:09
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 10:08
Мощности IGB будут предлагаться на платформе PRISMA Энергетика 10:07
Режим антитеррористической операции введен на территории Турксибского района Алматы Казахстан 10:02
Число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось Грузия 09:53
Граждане Азербайджана в 2021 г. приобрели в Турции свыше 1,5 тыс. объектов недвижимости Турция 09:51
Метро Ташкента возобновило работу Узбекистан 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 января Финансы 09:36
Нефть дешевеет на общем рыночном пессимизме Энергетика 09:27
Задержаны вице-министр экологии Казахстана и глава «Оператор РОП» Казахстан 09:21
Дальность хода электромобилей Tesla увеличат В мире 08:56
Названы провоцирующие рак овощи В мире 08:53
Питер Гриффитс покидает пост гендиректора Авиационной администрации Казахстана Казахстан 08:41
Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона» В мире 08:28
Парижская онлайн газета Lagazetteaz.fr представила обновленный интерфейс (ФОТО) Политика 08:15
Сокровища Британии оказались под угрозой из-за глобального потепления Европа 07:55
Свыше 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 07:38
В ДР Конго произошло землетрясение магнитудой 5,0 Другие страны 07:25
Названы самые популярные автомобили в Европе Европа 07:07
Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом Другие страны 06:43
Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд США 06:18
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Другие страны 05:54
В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 В мире 05:32
Ученые связали развитие постковидного синдрома с особенностями микрофлоры пациентов В мире 05:13
Все новости