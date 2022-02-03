Комиссия парламента Турции по внешним связям одобрила Шушинскую декларацию

БАКУ /Trend/ - Комиссия Великого национального собрания (парламент) Турции по внешним связям на своем заседании 3 февраля одобрила Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, сообщает в четверг Trend.

Заседание прошло под председательством депутата от Партии справедливости и развития от Стамбула Акифа Чагатая Кылыча и с участием заместителя министра иностранных дел Турции Явуза Селима Кырана.

Выступая на заседании, Кыран подчеркнул стратегическую важность Кавказа, отметив, что события в этом регионе тесно связаны с интересами Турции и Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)