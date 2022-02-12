Оргкомитет Кубка мира по прыжкам на батуте и все волонтеры упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне – FIG

БАКУ /Trend/ - Оргкомитет Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку и все волонтеры упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом сказала в субботу на церемонии открытия Кубка мира по прыжкам на батуте член Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG), технический представитель нынешних соревнований Татьяна Шуйская.

"Дорогие друзья! Я очень рада быть здесь, видеть ваши улыбки и глаза, полные радости! Сегодня я горжусь тем, что от имени Международной федерации гимнастики приветствую всех официальных лиц, наших гимнастов и тренеров Кубка мира по прыжкам на батуте 2022 года на этой изумительной Национальной арене гимнастики в Баку. Мне очень приятно приветствовать недавно присоединившихся Индию и Иран в числе 13 стран-участниц! Хотела бы поблагодарить местный оргкомитет чемпионата мира в Баку и всех волонтеров, которые упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне в дни пандемии. Надеюсь, что дни соревнований будут интересными и запоминающимися для всех! Желаю удачи всем участникам и болельщикам!" - сказала она.