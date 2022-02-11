Законопроект об упразднении 2 районов Гянджи рекомендован на рассмотрение Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - 11 февраля состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на парламент.

В повестку дня заседания вошли обсуждения в первом чтении законопроектов «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа» и «О внесении изменения в прилагаемый к Закону «О муниципальных территориях и землях» «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики».

На заседании было сообщено, что законопроект «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа» предусматривает упразднение Кяпязского и Низаминского районов города и исключение их из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики.

При этом на территории указанных районов будут действовать Низаминский и Кяпазский муниципалитеты. В состав территориальных единиц Кяпазского муниципалитета войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. В состав Низаминского муниципалитета войдет часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.

В связи с внесением частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа был также подготовлен проект закона «О внесении изменения в прилагаемый к Закону «О муниципальных территориях и землях» «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики».

В связи с упразднением Кяпязского и Низаминского районов города Гянджа в список муниципалитетов будут внесены изменения.

По итогам обсуждений оба законопроекта были рекомендованы к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)