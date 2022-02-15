Гражданам еще ряда стран будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан авиатранспортом
БАКУ /Trend - Гражданам еще ряда стран будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан авиатранспортом.
Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
Согласно решению, гражданам следующих стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом:
1. Албания
2. Доминиканская Республика
3. Филиппины
4. Грузия
5. Индия
6. Индонезия
7. Иран
8. Колумбия
9. Молдова
10. Узбекистан
11. Пакистан
12. Перу
13. Таджикистан
14. Таиланд
15. Тунис
16. Туркменистан
17. Венесуэла
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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