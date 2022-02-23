В азербайджанской армии проведены практические занятия с экипажами бронетехники (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных и танковых подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке, сообщает Trend в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Наряду с совершенствованием навыков управления механиками-водителями боевой техникой и умений наводчиков-операторов вести огонь в движении и с места, основной целью занятий является дальнейшее повышение боеготовности механизированных и танковых подразделений.

Все поставленные задачи были успешно выполнены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)