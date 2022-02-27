Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут транзитом въехать в Турцию – МИД
БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине граждане Азербайджана, выехавшие из страны путем пересечения границы в соседние страны, могут въехать в Турцию наземным путем транзитом через территорию Болгарии.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ФАО поддерживает Национальную стратегию Узбекистана в области продовольственной безопасности (Эксклюзив)
Лента новостей
За последние двое суток из Украины в Молдову переправились около 500, в Польшу 190 азербайджанских граждан – МИД
SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Володимиром Зеленским
Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим вблизи границ Украины с Польшей и Словакией
Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана посетил в Стокгольме выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
ФАО поддерживает Национальную стратегию Узбекистана в области продовольственной безопасности (Эксклюзив)
В связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида в направлении Ханкенди и Аскерана озвучен азан (ВИДЕО)