Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут транзитом въехать в Турцию – МИД

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине граждане Азербайджана, выехавшие из страны путем пересечения границы в соседние страны, могут въехать в Турцию наземным путем транзитом через территорию Болгарии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

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