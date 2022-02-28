Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова в интервью Israel National News.

Кроме того, депутат отметила, что развитие отношений между Азербайджаном и Израилем на самом высоком уровне обусловлено историческими связями двух стран.

Говоря о своем визите в Израиль, Севиль Микаилова отметила, что с момента прибытия чувствовала теплоту и искренность людей, с которыми встречалась.

«Мы гордимся своей историей и нашими отношениями с еврейским народом", - сказала депутат.

Представляем вниманию читателей полное видео этого интервью.