Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова в интервью Israel National News.
Кроме того, депутат отметила, что развитие отношений между Азербайджаном и Израилем на самом высоком уровне обусловлено историческими связями двух стран.
Говоря о своем визите в Израиль, Севиль Микаилова отметила, что с момента прибытия чувствовала теплоту и искренность людей, с которыми встречалась.
«Мы гордимся своей историей и нашими отношениями с еврейским народом", - сказала депутат.
Представляем вниманию читателей полное видео этого интервью.
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