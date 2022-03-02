В Баку доставлена еще одна группа граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку доставлены еще 168 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины.
Как сообщает Trend, второго марта, в 09:20, в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился третий чартерный рейс.
Среди эвакуированных азербайджанцев много женщин и детей.
Отметим, что в связи с ситуацией в Украине на родину эвакуированы 510 граждан Азербайджана.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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