Между ПЕА и Турецкой Демократической партией Северной Македонии подписан меморандум

БАКУ /Trend/ - 10 мая между партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Турецкой Демократической партией Северной Македонии подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, меморандум подписали заместитель председателя ПЕА, руководитель центрального аппарата Таир Будагов и председатель Турецкой Демократической партии Северной Македонии, член Меджлиса страны Бейджан Ильяс.

Было отмечено, что созданы возможности для выхода отношений между двумя партиями на качественно новый уровень.

(Перевод: Нубар Кулузаде)