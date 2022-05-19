Международный уголовный суд должен отказаться от предвзятого подхода и направить миссию для расследования преступлений Армении – пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Недавно стало известно, что Международный уголовный суд направит в Украину более 40 своих следователей для изучения фактов и установления истины на фоне конфликта с Россией. Однако во время второй Карабахской войны подобные миссии в Азербайджан не направлялись, несмотря на неоднократные обращения официального Баку в международные организации.

Это еще раз свидетельствует о двойных стандартах международного сообщества в вопросе борьбы Азербайджана за освобождение своих территорий, которые почти 30 лет оставались под армянской оккупацией. Международное сообщество на протяжении всего периода оккупации хранило молчание.

Как сказал Trend директор Института мира и дипломатических исследований, пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, украино-российский кризис обнажил двуличный подход мирового сообщества.

"Тема несправедливости и предвзятого подхода к конкретным конфликтам поднималась не раз. По всему миру можно привести примеры конфликтов, однако мировое сообщество продолжает закрывать глаза на многие из них, как это было с карабахским конфликтом. Ни один главный прокурор Международного уголовного суда не отправился в регион для расследования военных преступлений против человечности», — сказал политолог.

По его словам, такого рода избирательное отношение международного сообщества отражает предвзятый подход.

«Военные преступления Армении, приведшие к гуманитарному кризису, остались незамеченными. Несмотря на многочисленные обращения по официальным каналам Азербайджана, Международный уголовный суд не соизволил направить в регион миссию по установлению фактов. Это не первый случай, когда Международный уголовный суд и другие подобные организации не отвечают на призывы такого рода. Если где-либо в мире наблюдается кризис, обязанностью этих важнейших организаций должно быть расследование причин конфликтов и установление военных преступлений», — сказал Мухаммад Асиф Нур.

Он отметил, что Amnesty International выявила незаконное применение армянскими силами запрещенных боеприпасов против мирного азербайджанского населения.

«Мирные азербайджанские города, находящиеся вдали от зоны боевых действий, подверглись ракетному обстрелу со стороны армянских сил во время второй Карабахской войны. В результате десятки людей были убиты, а еще десятки - ранены. Также армянские ВС установили на территориях Азербайджана мины, по сей день приводящие к жертвам среди мирного населения. Не следует забывать и о том, что сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома после начала Карабахской войны. Была проведена оккупация и этнические чистки. Армянские силы совершили военные преступления, которые нельзя не замечать. Их следует расследовать. Они должны быть вынесены на обсуждения на международной арене, чтобы показать всему миру истинное лицо Армении», - сказал Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, мир должен осознать, что задержка правосудия означает отказ в правосудии.

«От этого страдают только невинные люди. Не только в Карабахе, но и во всем мире», — заключил политолог.