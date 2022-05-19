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В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

Политика Материалы 19 мая 2022 17:18
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает в четверг Trend, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий.

«Рад знакомству с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Евроcоюз-Азербайджан, депутатом Туралом Гянджалиевым и депутатом Севиль Микаиловой. Состоялись позитивные дискуссии. С нетерпением ожидаю продолжения нашего сотрудничества и расширения диалога между Азербайджаном и ЕС», - написал Чарнецкий.

В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
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