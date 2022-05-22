Замглавы МИД Азербайджана посетил с рабочим визитом Финляндию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 20-21 мая 2022 года посетил с рабочим визитом Финляндию.

Как сообщили в воскресенье Trend, в рамках визита были проведены встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, первым вице-спикером Парламента Финляндии Антти Ринне, дипломатическим советником Президента Финляндии Петри Хаккарайненом и Государственным секретарем Министерства иностранных дел Матти Анттоненом. В ходе встреч была отмечена важность визита по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Финляндией и запланированных в столицах культурных мероприятий. Также было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего развития, отмечен имеющийся потенциал, в частности, в сферах образования и экономики, состоялся обмен мнениями по постконфликтным процессам на Южном Кавказе, региональной и международной проблематике.

В ходе круглых столов с руководителями и исследователями Финского института международных отношений (FIA) и Фонда мира Мартти Ахтисаари были проанализированы процессы нормализации на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также актуальные международные и региональные вопросы, до сведения собеседников была доведена позиция нашей страны.

В рамках визита, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Финляндией во дворце "Мусисккитало" в Хельсинки с участием заместителя министра Фариза Рзаева и заместителя министра иностранных дел Нины Васкунлахти состоялся концерт джазового трио Исфара Сарабски и дипломатический прием.