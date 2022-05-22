Азербайджан уважают и Азербайджану доверяют – потому что уважают и доверяют Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - признанный лидер региона и в экономическом, и в геополитическом смысле, а сформировавшаяся благодаря Президенту Ильхаму Алиеву новая региональная реальность выводит международный авторитет и значение нашей страны на все новые уровни. Только в текущем, 2022 году, интенсивность контактов мировых лидеров с Президентом Ильхамом Алиевым, визитов иностранных делегаций, приезжающих в Азербайджан для переговоров, выросла в разы. Укрепление роли Азербайджана в изменившейся геополитической обстановке подчеркнул и президент США Джо Байден.

Так, в своем поздравительном письме, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву, Байден отметил значимую роль Азербайджана в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового энергетических рынков, а также отметил, что США намерены еще больше расширить отношения с Азербайджаном в ближайшие годы и десятилетия. Кроме того, президент США еще раз подтвердил поддержку независимости и суверенитета нашей страны. Важно и то, что Байден фактически заявил о своей поддержке той новой постконфликтной реальности в нашем регионе, которая была создана благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. "Сейчас наступило время надежды на важную возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией и налаживанию Азербайджаном экономических, транспортных связей и связей между людьми, что приведет к процветанию Кавказского и Транскаспийского региона", - отметил в своем письме Президент США.

Эти слова Байдена - важнейший сигнал и подтверждение того, что роль, которую играет наша страна в геополитических процессах, продолжает расти и укрепляться. И именно авторитет азербайджанского лидера является основой неуклонного роста значимости нашей страны в мировой политике.

Только за последние несколько дней в Баку, на переговоры к Президенту Ильхаму Алиеву приехали генеральный директор ИСЕСКО, а также министры сельского хозяйства Турции и Израиля. С официальным визитом в нашей стране побывал президент Литвы Гитанас Науседа: визит завершился большим двусторонним бизнес-форумом. А ранее, в апреле в Баку на переговоры прибыли министр финансов Израиля Авигдор Либерман, региональный директор Всемирной организации здравоохранения, вице-премьер правительств Латвии, России. Кроме того, с визитами Азербайджан посетили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, делегация во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и многие другие.

Только в феврале Президент Ильхам Алиев провел три телефонных разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудил ситуацию в регионе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства обменялся посланиями с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Австрии Александером ван дер Белленом. В марте текущего года Президент Ильхам Алиев и Президент Франции Эммануэль Макрон обменялись письмами, поздравив друг друга с 30-летием установления дипотношений между нашими странами. Глава государства также провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив с ними вопросы, связанные с нормализацией армяно-азербайджанских отношений.

Такая интенсивность, всплеск интереса к сотрудничеству с Азербайджаном, к участию в проектах в нашей стране, безусловно возникла не просто так. Сыграли свою роль сразу несколько факторов - это и укрепившийся международный имидж нашей страны, и выгодный деловой, инвестиционный климат, и фактор Победы во Второй карабахской войне с открывшимися возможностями для всего региона, и многое другое. Но в первую очередь рост роли Азербайджана как игрока, вышедшего за масштабы региона обеспечил фактор азербайджанского лидера, фактор Президента Ильхама Алиева.

Именно курс на диверсификацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности, выдвинутый главой государства, сделал Азербайджан своего рода магнитом для инвестиций. А о том, какая масштабная работа проводилась все последние годы в области реформирования вооруженных сил страны, как фактически с нуля по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева была выстроена отечественная оборонная промышленность, можно написать несколько полноценных обзоров. Новая региональная реальность - это тоже итог политики главы азербайджанского государства, результат его политической стратегии и планирования.

Сегодня Азербайджан - игрок уже далеко не регионального уровня. Никогда раньше международный авторитет и сила нашего государства не были на таком высоком уровне, как сегодня. Это показатель беспрецедентной успешности нашей страны. Азербайджан уважают, Азербайджану доверяют и с Азербайджаном хотят сотрудничать - потому, что у нашей страны есть лидер, Президент Ильхам Алиев. Лидер, которого уважают, и слову которого доверяют также, как его подписи.