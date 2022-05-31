Азербайджан с успехом применял БПЛА в период второй Карабахской войны - The New York Times

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с успехом применял БПЛА в период второй Карабахской войны.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в The New York Times.

В материале отмечается, что вторая Карабахская война стала самым успешным примером использования беспилотников в ходе боевых действий.

«Тогда азербайджанские беспилотники уничтожили сотни армянских танков, боеприпасов и единиц бронетехники. Министерство обороны Азербайджана эффективно использовало беспилотники на поле боя и часто размещало видеозаписи атак на своем сайте», - говорится в статье.

БПЛА сыграли важную роль в победе Азербайджана над Арменией в войне 2020 года, подчеркивается в материале.

Во время второй Карабахской войны Азербайджан использовал беспилотники для ведения разведки, наведения на цели артиллерийских и ракетных подразделений, формирования полной картины оперативной обстановки. Примером отличной координации данных с дронов стало точечное уничтожение системы ПВО, которую армянские вооруженные силы использовали во время войны в Ходжавенде, отмечается в материале.

Азербайджан эффективно использовал беспилотные летательные аппараты, которые являются тактическим оружием, на оперативном и стратегическом уровне, говорится в статье.