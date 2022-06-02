Письмо президента США - показатель авторитета Азербайджана в регионе

БАКУ /Trend/ - Поздравительное письмо президента США Джо Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 30-летием дипломатических отношений является очередным проявлением внимания к нашей стране и главе государства, а также показателем авторитета Азербайджана в регионе.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Высоко оценив работу, проделанную Азербайджаном в энергетической сфере, он отметил, что сегодня наша страна играет большую роль в энергетической безопасности Европы.

"Президент США в своем поздравлении по случаю Дня Независимости также отметил высокую оценку сотрудничества с Азербайджаном и выразил поддержку новой реальности, созданной в регионе", - отметил Бадамов.

США с первого дня поддержал реализацию нефтяной стратегии Азербайджана. В течение этих лет экспортные маршруты нефти и газа, которые мы создали для осуществления экспорта нефти и газа, сегодня стали более важными. В то время, когда в результате введения западных санкций были предприняты шаги по отказу от российской нефти и газа, нефтяные и газовые ресурсы Азербайджана сыграли неоценимую роль", - сказал депутат.

Он также отметил, что президент США в письме затронул роль Азербайджана в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков.

"Азербайджан, очень эффективно используя свою географию, ввел в эксплуатацию транзитные транспортные маршруты для осуществления международных перевозок. Геополитические события в Европе делает важным пересмотр карты маршрутов, по которым осуществляются международные перевозки. Транзитные транспортные маршруты Север-Юг, Запад-Восток, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный торговый порт и Южный газовый коридор сделали международные перевозки более безопасными и выгодными.

В целом, все проекты, в которых участвует Азербайджан, играют большую роль не только для нашей страны, но и в стабилизации мировой экономики. Президент США также высоко оценил привлечение инвестиций в Азербайджан для создания альтернативных источников энергии.

Развивая сферу альтернативных источников энергии, Азербайджан присоединился к глобальным вызовам против глобальных климатических изменений. Считаю, что поздравительные письма президента США свидетельствуют о том, что он поддерживает политику нашего государства, и это его заявление о том, что он с нами в этом деле", - добавил Бадамов.