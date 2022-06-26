Посольство Ирана поздравило азербайджанскую армию

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане поздравило азербайджанское командование и армию с Днем Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане на своей странице в Twitter.

"Посольство Ирана поздравляет азербайджанское командование и армию с Днем Вооруженных сил Азербайджана. Сотрудничество в области обороны между вооруженными силами двух соседних стран еще больше расширяется. Это сотрудничество станет гарантией мира и стабильности на Южном Кавказе и Каспийском море", - говорится в публикации посольства.