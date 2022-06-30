Великобритания выделила Азербайджану 500 000 фунтов стерлингов на деятельность по разминированию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Великобритания выделила Азербайджану 500 000 фунтов стерлингов для поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщило посольство Великобритании в Азербайджане.

«Великобритания прилагает усилия для превращения региона в более безопасное место для людей, обеспечения стабильности в регионе, и дополнительно выделила 500 000 фунтов стерлингов для поддержки деятельности по разминированию», - говорится в сообщении.

Это отмечено и в публикации на странице в Twitter посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

«Мы продолжаем работать вместе для мира в регионе. Министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении дополнительных 500 000 фунтов стерлингов для деятельности по разминированию в регионе. Я верю, что эти средства помогут Агентству по разминированию Азербайджана снизить риски для гражданского населения, что позволит людям строить жизнь на освобожденных территориях», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)