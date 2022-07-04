Азербайджан играет значимую роль в регионе как важный поставщик энергоносителей - экс-премьер Бельгии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет значимую роль в регионе как важный поставщик энергоносителей.
Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм.
Кроме того, он отметил, что Азербайджан является одним из лучших мест для реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.
«В условиях энергетического кризиса в Европе Азербайджан занимает значимое место в регионе как важный поставщик энергоносителей. Также следует отметить, что Азербайджан играет все более важную роль в решении региональных и глобальных проблем. Уверен, что в Азербайджане будет успешно развиваться и сфера ВИЭ», - сказал Летерм.
Говоря об установлении стабильности и мира в Южно-Кавказском регионе, экс-премьер назвал похвальными шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении.
«Деятельность Азербайджана по беспрецедентному экономическому развитию Карабаха стала примером во всем мире», - добавил Летерм.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)