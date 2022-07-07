Строительные работы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, направлены на благосостояние граждан - Солтан Мамедов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Работы по благоустройству и строительству, проводимые под руководством и под строгим контролем Президента Ильхама Алиева, направлены на обеспечение комфортного отдыха граждан и гостей Азербайджана, достойных условий жизни.

Сегодня строительные работы ведутся в каждом регионе Азербайджана, в особенности в Баку. Вопросы постоянного развития столицы, сохранения ее архитектурного стиля и истории всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Ознакомление главы государства с работами и проектами по благоустройству поселка Рамана является продолжением этой политики.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов.

По его словам, сегодня Баку стремительно модернизируется, так же как и другие регионы страны.

«В то же время идет процесс социального развития, строительства бакинских сел и современной инфраструктуры. Сохранению истории бакинских сел и поселков также придается большое значение. Реализуются государственные программы по улучшению жилищных условий населения. Благоустройство поселка Балаханы два года назад, а затем работы, проведенные в поселке Рамана, получили высокую оценку наших граждан», - сказал Мамедов.

По словам депутата, эти проекты одновременно реализуются и в других бакинских поселках и селах, таких как Амирджан, Бузовна, Мардакян, Тюркан, Зиря, Бина.

«Эти проекты важны не только в плане расширения инфраструктурных возможностей, но и с точки зрения удовлетворенности граждан, сохранения исторических памятников. В то же время продолжается работа по повышению социального благосостояния населения, модернизации сфер образования и здравоохранения, что является одним из главных приоритетов нашего государства. Безусловно, все это радует каждого из нас», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что сегодня Азербайджанское государство быстрыми темпами проводит восстановительные и строительные работы в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.

Азербайджан за счет собственных средств реализует комплексные проекты, и масштабы работ свидетельствуют о том, что у нас сильное государство и экономика, подчеркнул он.

«Сегодня Азербайджан еще больше укрепляет свою армию, работает над обеспечением мира и безопасности в регионе, налаживанием надежных партнерских отношений со странами мира. Принимаются новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе, и авторитет нашей страны неуклонно растет», - сказал Мамедов.

Trend представляет вниманию читателей видеоверсию этого интервью.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)