Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии в Азербайджане Томаса Шуллера-Готцбурга, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией, Байрамов подчеркнул важность двустороннего политического диалога и консультаций.

Он с удовлетворением отметил встречи и обсуждения, проведенные с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в прошлом году, и сообщил послу, что ожидает визита своего австрийского коллеги в Азербайджан.

Байрамов подчеркнул, что в условиях произошедших в нашем регионе изменений расширились возможности и перспективы сотрудничества в направлении развития политических, экономических и транспортных связей.

В свою очередь, посол отметил, что несмотря на то, что посольство Австрии в Азербайджане было учреждено 12 лет назад, расширилось двустороннее сотрудничество в различных направлениях, особенно в вопросах энергетики.

По его словам, интерес австрийских компаний к Азербайджану растет.

Он также сообщил, что в мае текущего года была осуществлена ​​австрийская торговая миссия в Азербайджан, и в ближайшее время планируется очередная подобная миссия.

Байрамов проинформировал посла об ущербе, нанесенном Азербайджану в результате агрессии Армении. Было отмечено, что за последние 30 лет в отношении нашей страны были нарушены нормы и принципы международного права. Затем министр проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов также подчеркнул важность поддержки австрийскими компаниями восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Шуллер-Готцбург отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между Австрией и Азербайджаном, говорится в сообщении МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)