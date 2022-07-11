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Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)

Политика Материалы 11 июля 2022 16:18
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 11 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии в Азербайджане Томаса Шуллера-Готцбурга, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией, Байрамов подчеркнул важность двустороннего политического диалога и консультаций.

Он с удовлетворением отметил встречи и обсуждения, проведенные с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в прошлом году, и сообщил послу, что ожидает визита своего австрийского коллеги в Азербайджан.

Байрамов подчеркнул, что в условиях произошедших в нашем регионе изменений расширились возможности и перспективы сотрудничества в направлении развития политических, экономических и транспортных связей.

В свою очередь, посол отметил, что несмотря на то, что посольство Австрии в Азербайджане было учреждено 12 лет назад, расширилось двустороннее сотрудничество в различных направлениях, особенно в вопросах энергетики.

По его словам, интерес австрийских компаний к Азербайджану растет.

Он также сообщил, что в мае текущего года была осуществлена ​​австрийская торговая миссия в Азербайджан, и в ближайшее время планируется очередная подобная миссия.

Байрамов проинформировал посла об ущербе, нанесенном Азербайджану в результате агрессии Армении. Было отмечено, что за последние 30 лет в отношении нашей страны были нарушены нормы и принципы международного права. Затем министр проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов также подчеркнул важность поддержки австрийскими компаниями восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Шуллер-Готцбург отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между Австрией и Азербайджаном, говорится в сообщении МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)
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