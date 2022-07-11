Посол Австрии вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии в Азербайджане Томаса Шуллера-Готцбурга, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.
Посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.
Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе.
Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией, Байрамов подчеркнул важность двустороннего политического диалога и консультаций.
Он с удовлетворением отметил встречи и обсуждения, проведенные с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в прошлом году, и сообщил послу, что ожидает визита своего австрийского коллеги в Азербайджан.
Байрамов подчеркнул, что в условиях произошедших в нашем регионе изменений расширились возможности и перспективы сотрудничества в направлении развития политических, экономических и транспортных связей.
В свою очередь, посол отметил, что несмотря на то, что посольство Австрии в Азербайджане было учреждено 12 лет назад, расширилось двустороннее сотрудничество в различных направлениях, особенно в вопросах энергетики.
По его словам, интерес австрийских компаний к Азербайджану растет.
Он также сообщил, что в мае текущего года была осуществлена австрийская торговая миссия в Азербайджан, и в ближайшее время планируется очередная подобная миссия.
Байрамов проинформировал посла об ущербе, нанесенном Азербайджану в результате агрессии Армении. Было отмечено, что за последние 30 лет в отношении нашей страны были нарушены нормы и принципы международного права. Затем министр проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Байрамов также подчеркнул важность поддержки австрийскими компаниями восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.
Шуллер-Готцбург отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между Австрией и Азербайджаном, говорится в сообщении МИД.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)