Военные Турции, РФ и Украины обсудят в Стамбуле безопасную транспортировку зерна

БАКУ /Trend/ - Турецкая, украинская и российская военные делегации встретятся в Стамбуле для обсуждения вопросов безопасной транспортировки морем запасов зерна, оставшихся в украинских портах.
Как передает Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, встреча состоится 13 июля.
Акар сообщил, что провел переговоры по этому вопросу с российским коллегой Сергеем Шойгу и министром обороны Украины Олегом Резниковым.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)