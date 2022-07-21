Проводимые в медиа-сфере реформы направлены на повышение авторитета СМИ - Саадет Юсифова

БАКУ /Trend/ - После второго прихода к власти в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева в стране была отменена цензура СМИ, усилена их материально-техническая база и появились новые возможности для развития этой сферы.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Саадет Юсифова на конференции на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям».

По ее словам, Президент Ильхам Алиев высоко оценивает деятельность средств массовой информации.

Она отметила, что реформы, проводимые в Азербайджане в медиа-сфере на протяжении последних двух лет, направлены на улучшение информационной среды, развитие конкуренции и повышение авторитета СМИ.

"Целью реформ, реализуемых сегодня в Азербайджане в этой сфере, является обеспечение быстрого перехода от традиционных СМИ к цифровым, усиление их материально-технической базы, формирование успешной бизнес-модели субъектов медиа, повышение к ним доверия общества, расширение международного сотрудничества в сфере медиа.

Мы увидели силу СМИ в период 30-летней оккупации, во время Отечественной войны и в послевоенный период. Во время второй Карабахской войны азербайджанские СМИ были более подготовленными к информационной войне. Определив верную информационную и коммуникационную стратегию, удалось активно информировать мировое сообщество о справедливой позиции Азербайджана. Благодаря более 30 интервью, которые дал международным медиа-структурам Президента Ильхама Алиева была решена проблема выхода в международное медиа-пространство", - сказала Юсифова.

По ее словам, организация визитов на освобожденные территории развеяла армянские мифы, которые существовали на протяжении 30 лет.

"Азербайджан стал примером восстановительных и строительных работ. Ни одна страна мира не провела столько строительных и восстановительных работ за такой короткий срок. А демонстрация миру проделанной работы, процветающего Карабаха в настоящее время является основной задачей. Информация является наиболее значимым и требующим наиболее чувствительного подхода фактором. Надеюсь, что азербайджанские медиа и впредь будут способствовать развитию государства", - добавила Юсифова.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)