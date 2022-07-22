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Делегация из представителей зарубежных СМИ и экспертов прибыла в Международный аэропорт Физули

Политика Материалы 22 июля 2022 08:10
Делегация из представителей зарубежных СМИ и экспертов прибыла в Международный аэропорт Физули

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Делегация в составе представителей зарубежных СМИ и экспертов из около 20 стран прибыла в Международный аэропорт Физули для участия в первом Международном медиа-форуме, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает корреспондент Trend, участники далее отправятся в город Шуша для участия в форуме.

Напомним, что вчера, в рамках предстоящего форума, гости ознакомились с Центром Гейдара Алиева и приняли участие в конференции на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям».

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