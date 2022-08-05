В Великобритании расследуют нападение на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великобритания проводит тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана в Лондоне, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанскую дипмиссию в британской столице.

«Великобритания осуждает действия протестующих, проникших в посольство Азербайджана в Лондоне, и в настоящее время проводит тщательное расследование по этому вопросу. Полиция благополучно эвакуировала находящихся внутри здания сотрудников посольства, а затем вывела оттуда протестующих. Арестованы восемь человек.

Великобритания серьезно относится к своему обязательству гарантировать защиту дипломатических представительств в стране, и полиция связывается с посольством Азербайджана, чтобы обеспечить соответствующие меры безопасности», - говорится в сообщении дипмиссии.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)