Внесены изменения в состав Комиссии по нефтегазопереработке и нефтехимической промышленности – Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений о стратегическом развитии нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, состав комиссии приводится в следующей редакции:

Председатель комиссии

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии

Министр экономики Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Президент Национальной академии наук Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана.