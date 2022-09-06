"Рособоронэкспорт" о возможности подписания контрактов с азербайджанской стороной

БАКУ /Trend/ - Россия уже в четвёртый раз принимает участие в Азербайджанской международной оборонной выставке в Баку.

Об этом сказал Trend во вторник глава пресс-службы «Рособоронэкспорт» Вячеслав Давиденко.

По его словам, эта площадка для российской стороны является одной из основных, потому что она позволяет показать и обеспечить заинтересованные стороны вооружением и техникой.

«В нынешнем году под эгидой «Рособоронэкспорт» представлены четыре компании, флагманы военно-промышленного комплекса России, производители вооружения, военной техники и боеприпасов», - сказал Давиденко.

Также глава пресс-службы отметил, что не всегда участие в выставках приносит моментальные результаты.

«Мы ожидаем, что возможные контракты с азербайджанской стороной будут рассмотрены на практике чуть позже. Сначала нужно показать продукцию, обсудить, а потом уже переходить к подписанию контрактов», - добавил он.