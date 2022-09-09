Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку".

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 4,27 миллиона (четыре миллиона двести семьдесят тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".