БАКУ /Trend/ - Вооруженные провокации Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы являются вероломными действиями Никола Пашиняна, сказал Trend в пятницу американский эксперт Питер Тейс.

Он подчеркнул, что сегодня Армения пытается возродить новую масштабную войну на Южном Кавказе.

«Госдепартамент США должен призвать Ереван соблюдать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Страны-члены Евросоюза и Вашингтон явно не готовы к урегулированию и пресечению вооруженного конфликта. С другой стороны, лучшим средством для подавления и сдерживания угрозы фашистского армянского режима являются легендарные и хорошо подготовленные Вооруженные силы Азербайджанской Республики», - добавил Тейс.

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных стран должен сыграть особую роль в этой сложной ситуации.

«Совет должен инициировать официальные контакты с другими многосторонними организациями, включая НАТО, ОБСЕ, США, и призвать Совет Безопасности ООН провести слушания о текущей ситуации на Южном Кавказе, где Армения является единственным источником беспорядков и разрушений. Оставшись безнаказанной, Армения продолжит совершать провокационные действия. Армения исторически нарушала международное право и стала геополитическим кошмаром для Европейского союза. Армения хочет сохранить свой экономический статус-кво, который заключается в контрабанде наркотиков, оружия и поощрении международных террористических организаций. Чтобы отвлечь внимание международного сообщества от этих крупных махинаций, Ереван прибегает к вооруженным провокациям на госгранице. Руководство Армении превратило страну в несостоявшееся государство. Азербайджан же под руководством Президента Ильхама Алиева продемонстрировал высокий уровень гуманизма, полностью соблюдая все международные законы и конвенции Европейского союза о правах человека, сильную волю для сотрудничества в построении мира. Баку сохранил весьма надежные позиции, поддерживая тесное сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном», - сказал Тейс.

Как сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман, Пашинян прибегает к провокациям для подрыва мирных переговоров.

«Нет лучшего способа отвлечь внимание от широко распространенной критики, чем спровоцировать напряженность для подрыва и саботажа мирных переговоров. Армянские лоббисты не жалеют сил, чтобы использовать ситуацию для подрыва имиджа Азербайджана в США и Европе. Азербайджану необходимо провести четкую информационную и просветительскую кампанию о мирном процессе, провокациях армян и последствиях для безопасности международного сообщества», - отметила Цукерман.

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