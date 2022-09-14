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Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих

Политика Материалы 14 сентября 2022 00:34 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом говорится на официальной странице омбудсмена в Facebook.

"50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли при предотвращении очередной крупномасштабной военной провокации со стороны Армении. Желаю милости Аллаха нашим шехидам, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям и желаю им терпения", - говорится в соболезновании.

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