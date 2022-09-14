Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом говорится на официальной странице омбудсмена в Facebook.

"50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли при предотвращении очередной крупномасштабной военной провокации со стороны Армении. Желаю милости Аллаха нашим шехидам, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям и желаю им терпения", - говорится в соболезновании.