Визит Нэнси Пелоси в Армению не способствует миру в регионе– Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Нынешний визит в Армению спикера Палаты представителей США, одного из сопредседателей Минской группы, которая за почти 30-летний период оккупации азербайджанских земель не предприняла никаких шагов для урегулирования конфликта в то время, как многие международные организации признали Армению оккупантом, не способствует миру в регионе, а также миру во всем мире.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, этот визит не способствует процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений и может углубить кризис.

Шентоп подчеркнул, что Турция, как и всегда, будет находиться рядом с Азербайджаном.

(Перевод: Фидан Мустафаева)