Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС и тесно сотрудничает с организацией. Было подчеркнуто, что ОИС традиционно поддерживает основанную на международном праве справедливую позицию Азербайджана.

Также была предоставлена подробная информация о последних провокациях Армении против Азербайджана и отмечено значение заявления, сделанного организацией в связи с ситуацией. Было отмечено намерение Азербайджана о продолжении эффективного сотрудничества с ОИС.

Генеральный секретарь ОИС сказал, что Азербайджан является активным членом ОИС, вносит важный вклад в укрепление исламской солидарности, межкультурного и межрелигиозного диалога. Он с удовлетворением отметил визит в нашу страну в текущем году и проведенные встречи.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества в рамках ОИС, региональной ситуации и планов по совместным с Азербайджаном мероприятиям в сферах образования, культуры и ряде других сфер.

(Перевод: Фидан Мустафаева)