БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, об этом Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.

В ходе встречи были обсуждены азербайджано-венесуэльские отношения, их перспективы и сотрудничество в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

На встрече министров иностранных дел были в центре внимания и другие многосторонние платформы, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.