Закир Гасанов дал поручения по пресечению любого рода провокаций ВС Армении

БАКУ /Trend/ - 24 сентября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Trend сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также на территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Министр дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Генерал-полковник Гасанов дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)