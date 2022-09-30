В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/- 30 сентября на площади Александра Невского столицы Болгарии города София состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Болгарии, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Болгарии Румен Радев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии.

Президенты обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал болгарских солдат.

Представители государства и правительства Болгарии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Президенту Румену Радеву.

Почетный караул прошел перед главами государств.