Президент Ильхам Алиев о сотрудничестве с Россией: По всем направлениям мы видим позитивную динамику

БАКУ /Trend/ - По всем направлениям мы видим позитивную динамику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Астане.

«Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как Вы сказали, сверить часы по многим вопросам.

Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся.

Вы отметили, и хочу подтвердить: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю.

Также вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, связанные с сотрудничеством в гуманитарной сфере, – по всем направлениям мы видим позитивную динамику»,- сказал глава государства.